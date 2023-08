World Aquatics Master Championships 2023, NC Sassuolo e Alessandro Cuoghi bronzi mondiali

Si chiude oggi la seconda parte della rassegna mondiale di nuoto, quella dedicata ai master. Da Fukuoka a Kyushu ma sempre tante le soddisfazioni per i colori azzurri, ma soprattutto neroverdi. In una trasferta sicuramente non semplice con naturalmente tanta Asia, arriva l’ambito risultato, ovvero quello di salire sul podio più importante.

Alessandro Cuoghi dopo il titolo italiano sale anche su quello mondiale dei 200 misti categoria M30-34.

Centra il titolo l’imolese Ancarani che ha preceduto il giapponese Hitomi Yomogian e il formiginese che ha così indossato il bronzo. Il Nuoto Club Sassuolo ha potuto raddoppiare il bottino nella 4x50 stile libero M120-159 con l’abituale quartetto composto da Tommaso Pagani al lancio, Lorenzo Bigi e Michele Marcati nelle frazioni centrali e Cuoghi in chiusura. Di nuovo il titolo parla italiano ma con la cadenza toscana degli Amici nuoto Firenze che hanno preceduto la formazione Brasil masters e il team sassolese che ha conclusola trasferta con la 4x50 mista squalificata per un cambio anticipato.