Tiro con l'arco, Yuri Belli sul podio ai Campionati Italiani

Ancora centro per Yuri Belli e gli Arcieri Aquila Bianca. Da giovedì 24 a domenica 27 Febbraio si sono svolti, nella cornice della Fiera di Rimini, i Campionati Italiani indoor di Tiro con l’Arco 2022. Un weekend che porta grandi soddisfazioni alla società, che in questa edizione dei campionati era rappresentata da tre atleti, Belli Yuri atleta della Nazionale Azzurra Seniores e da due nuove leve alla loro prima esperienza ad una competizione di livello nazionale: Draghici Gabriel nella categoria Arco Olimpico Juniores e Del Bono Andrea, categoria Arco Nudo Allievi. Affiancati dal tecnico Pedrazzi Elena questi atleti hanno saputo mantenere il giusto comportamento di gara migliorando la loro posizione in classifica finale.

Dopo la buona qualifica di sabato, Belli affronta domenica gli scontri individuali con grinta, riuscendo a battere dapprima Novati Federico (Arcieri La Sorgente) e successivamente Balsamo Matteo (Arcieri di Artemide), che aveva segnato il miglior punteggio in qualifica.

Durante le semifinali un pizzico di sfortuna lo porta a cedere il passo a Morello Marco (C.S. Aeronautica Militare), compagno di Nazionale, che vincerà poi l’oro.

Belli non si perde d’animo ed è subito pronto ad affrontare lo scontro finale contro un altro compagno di Nazionale, Mandia Massimiliano (G.S. Fiamme Azzurre), vincendolo con punteggio di 6-4 ed aggiudicandosi così la medaglia di bronzo negli Assoluti categoria Senior arco Olimpico.