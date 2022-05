A Zocca i raduni delle Nazionali giovanili di Volley. Alla guida: Julio Velasco

Sono in programma quest'estate a Zocca i raduni delle nazionali juniores maschili di pallavolo, che partiranno il prossimo otto giugno e proseguiranno fino a settembre. Il primo appuntamento previsto è dall’otto giugno con il collegiale della nazionale under 18 in vista dei campionati Europei di categoria che si svolgeranno dal 9 al 17 luglio a Tbilisi in Georgia, mentre successivamente si alterneranno gli allievi dell'under 16 e dell'under 20, in un calendario di appuntamenti che proseguirà fino alla fine dell'estate.

A guidare il raduno dei giovani atleti ci sarà Julio Velasco, direttore tecnico del settore giovanile della Federazione italiana pallavolo e pluripremiato allenatore della nazionale maggiore e della Panini di Modena.

Il maestro Velasco sottolinea che «sono molto felice di avere le tre nazionali insieme ospitate in una località che gode di un buon clima e di ottime strutture sportive: il palazzetto, la polivalente, la sala pesi, la piscina».

I ragazzi e gli staff tecnici alloggeranno all'hotel Joli in centro a Zocca e si alleneranno al palazzetto dello sport e al Palaverdi, a porte aperte, offrendo la possibilità ad allenatori e appassionati di assistere alle sessioni di allenamento.

Per l'amministrazione comunale di Zocca «si tratta di un grande successo e segnale dell'attenzione verso l'attività sportiva e la pallavolo. Negli anni abbiamo avuto l'onore di ospitare federazioni come la Fis, la nazionale cubana di pallavolo, il Bologna fc, la Daytona las Modena, e siamo sicuri che questo rappresenti un volano per l'intero territorio, con un forte rilancio del turismo estivo».

Per Eugenio Gollini, consigliere federale Fipav «La Regione Emilia-Romagna e la Federazione italiana pallavolo hanno intrapreso un percorso condiviso per il prossimo triennio per portare su tutto il territorio regionale molteplici attività ed eventi di pallavolo indoor, beach volley e sitting volley. L’ospitalità dei ritiri estivi delle squadre giovanili maschili della nazionale a Zocca - conclude Gollini - rientra in questa progettualità>>.

Oltre ai collegiali, nei primi tre weekend di giugno, Zocca ospiterà anche la selezione regionale maschile. «Ospitare i raduni delle selezioni regionali, contestualmente ai ritiri delle nazionali giovanili - commenta Silvano Brusori, presidente del comitato Fipav Emilia-Romagna - offrirà ai ragazzi un'occasione di crescita sportiva e umana».

Dal 23 al 26 giugno, inoltre, è in programma un master teorico-pratico sull’attività giovanile di alto livello, riservato agli allenatori degli atleti azzurri e condotto dal professor Julio Velasco.

Anche Alessandro Clò, presidente del comitato Fipav provinciale di Modena, sottolinea «l'importanza di questa iniziativa, che rappresenta il risultato di una forte azione di promozione e radicamento sul territorio della pallavolo e un'opportunità per l'intero movimento modenese».

I ragazzi si alleneranno principalmente al palazzetto dello sport, predisposto per ospitare fino a tre campi regolamentari e con una tribuna con accesso indipendente da 300 posti a sedere. Nella stessa struttura la Federazione ha allestito una attrezzata sala pesi.