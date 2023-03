Campionati Zonali, il Cimone Ski Team Trionfa al Corno Alle Scale

Il Corno Alle Scale ha ospitato l’ultimo weekend di gare regionali di sci alpino, i Campionati Zonali che hanno visto la partecipazione di circa un centinaio di atleti delle categorie ragazzi U14 e allievi U16. La kermesse ha visto le prove di gigante e slalom svolgersi entrambe nella giornata di sabato per recuperare le gare rimandate il venerdì precedente per condizioni meteo avverse. Domenica è stata dedicata alle prove e alla gara di SuperG, mentre il lunedì è stata protagonista una disciplina alternativa: lo Ski Cross. In quest’ultima specialità gli atleti si sono sfidati in un percorso con dune e curve paraboliche in batterie da tre atleti ad eliminazione. L’intero evento, dedicato ad Alberto Balocco la cui omonima azienda è stata sponsor della manifestazione, è stata ottimamente organizzata dalla società Alto Reno 2020.

Per i colori modenesi a podio gli atleti del Cimone: Passino, Chiarugi, D’Arpe, Modesti e Sancassani, che hanno contribuito a portare il Cimone Ski Team a vincere la classifica dei club e i sestolani Tintorri, Ferrari, Del Soldato, Lambertini, Burchi, Querciagrossa che, insieme ai compagni di squadra, hanno portato il Sestola sul secondo gradino del podio, completato dalla società bolognese Val Carlina.

Nel Gigante hanno conquistato il podio i seguenti atleti:

Romina Chiarugi (Cimone), Sofia Brizzi (Val Carlina), Adele Ciuffardi (Cerreto) nei ragazzi femminile.

Gabriele Ferrari (Sestola), Tommaso Panettieri (Montenuda), Giovanni Marchesi (Schia) nei ragazzi maschile.

Margherita Saccardi (Schia), Emma Guglielmi (Val Carlina), Sara Del Soldato (Sestola) negli allievi femminile.

Andrea Passino (Cimone), Leone Degli Esposti (Val Carlina), Alessandro Tintorri (Sestola) negli allievi maschile.

Nello Slalom hanno conquistato il podio i seguenti atleti:

Sofia Brizzi (Val Carlina), Eleonora Valdisserri (Alto Reno), Angelica Pastorino (Cerreto) nei ragazzi femminile.

Giovanni Marchesi (Schia), Gianni Bondioli (Razzolo), Davide Tiberi (Razzolo) nei ragazzi maschile.

Margherita Saccardi (Schia), Alice Bianchi (Cerreto), Emma Guglielmi (Val Carlina) negli allievi femminile.

Andrea Passino (Cimone), Gabriele D’Arpe (Cimone), Giorgio Lambertini (Sestola) negli allievi maschile.

Nella sfida di SuperG di domenica hanno guadagnato il podio i seguenti atleti:

Sofia Brizzi (Val Carlina), Eleonora Valdisserri (Alto Reno), Romina Chiarugi (Cimone) nei ragazzi femminile.

Gianni Bondioli (Razzolo), Giovanni Marchesi (Schia), Gabriele Ferrari (Sestola) nei ragazzi maschile.

Margherita Saccardi (Schia), Emma Guglielmi (Val Carlina), Eleonora Sardu (Val Carlina) negli allievi femminile.

Andrea Passino (Cimone), Alessandro Tintorri (Sestola), Leone Degli Esposti (Val Carlina) negli allievi maschile.

Gli atleti che sono saliti a podio nella sfida di Ski Cross sono stati:

Sofia Brizzi (Val Carlina), Veronica Burchi (Sestola), Angelica Pastorino (Cerreto) nei ragazzi femminile.

Riccardo Rossi (Prato Spilla), Gianni Bondioli (Razzolo), Nicola Querciagrossa (Sestola) nei ragazzi maschile.

Emma Guglielmi (Val Carlina), Sofia Lenzini (Sestola), Matilde Bondioli (Razzolo) negli allievi femminile.

Fabio Modesti (Cimone), Andrea Sancassani (Cimone), Leone Degli Esposti (Val Carlina) negli allievi maschile.

Si conclude così, per la stagione 2023, il circuito regionale del Comitato Appennino Emiliano (FISI). I prossimi appuntamenti riguardano le sfide nazionali dei campionati italiani. I colori modenesi saranno rappresentati da Romina Chiarugi, Gabriele Ferrari, Andrea Passino, Gabriele D’Arpe, Alessandro Tintorri e Giorgio Lambertini.