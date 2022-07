VIDEO | Formazione del 118, un passo avanti grazie alle nuove tecnologie simulative

La formazione degli operatori sanitari passa anche dalle nuove tecnologie e Modena fa scuola. Il servizio 118 dell’Azienda USL di Modena ha infatti ricevuto in donazione questa mattina un simulatore per la formazione del personale sanitario, in grado di riprodurre fedelmente tutte le alterazioni fisiopatologiche dell’organismo umano e porre quindi gli operatori del 118 di fronte ad un'eservcitazione con un alto grado di realismo.

L’apparecchiatura, arrivata grazie alla generosità della società Barilla con il supporto operativo dell’Associazione ‘Snupi’ di Parma, è stata consegnata presso la sede del 118 in via Emilia Est 590: presenti il Direttore del Distretto Sanitario di Modena Andrea Spanò e il Responsabile Medico Servizio Emergenza Territoriale 118 Modena, Marcello Baraldi. Con loro alcuni operatori della centrale e i referenti di Barilla e dell’associazione Snupi.