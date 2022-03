VIDEO | 30 anni di 118. Dal terremoto, alluvioni e deragliamenti di treni, Bandiera: "Ci siamo per aiutare i cittadini"

Tre decenni di impegno incessante, e non sentirli, pronti ogni giorno a intervenire sulle emergenze. Era il 27 marzo 1992 quando, con Decreto del Presidente della Repubblica, veniva istituito in Italia il Servizio Nazionale di Emergenza Territoriale 118. Per i suoi primi trent’anni di vita anche in provincia di Modena, come nel resto del Paese, sono in programma una serie di iniziative per festeggiare il servizio e il suo essere diventato, nel tempo, un pilastro fondamentale nell’assistenza alla comunità.