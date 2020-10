VIDEO | Lockdown e ricadute sulla Salute Mentale: parte la decima edizione di Màt

Oltre 80 eventi in tutta la provincia per raccontare l'universo della malattia mentale e di chi se ne prende cura quotidianamente. Mat, la settimana dedicata alla salute mentale compie 10 anni e lo fa con un programma come sempre ricco e variegato che si svilupperà su tutti i distretti della provincia di Modena dal 17 al 24 ottobre.

Promosso dall'Azienda USL di Modena e organizzata da Arci Modena con il prezioso supporto le associazioni ed enti del territorio, la manifestazione include dibattiti conferenze eventi artistici e culturali aperti a tutta la cittadinanza. Leggi l'articolo