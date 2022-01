VIDEO | Abbandonati nei rifiuti. Salvati un coniglio e dei criceti russi

Nel giro di pochi giorni, nonostante sia una denuncia penale il buttare nei rifiuti un animale, si sono susseguiti due episodi di "abbandono".

Questa volta le vittime sono un coniglietto trovato in un cassonetto dell'indifferenziata e una cucciolata di criceti russi trovati all'Oasi del Colombarone, dopo la segnalazione di un cittadino che aveva assistito all'abbandono

"Forse dei regali di Natale non riusciti, fatto sta che prima a Modena nei cassonetti dei rifiuti in Via Anderlini e poi all'Oasi del Colombarone a Magreta di Formigine, ci sono stati due episodi che avrebbero potuto portare a morte certa gli animali rinvenuti. Per fortuna ci sono cittadini con la c maiuscola che hanno prima di tutto un'elevato senso civico perchè è di questo che si tratta ancora prima dell'amore per gli animali. Sicuramente il coniglio nel cassonetto dell'indifferenziata sarebbe finito dritto dritto all'inceneritore, mentre gli adorabili criceti russi abbandonati da un signore osservato e ripreso a distanza a sua insaputa dalla persona che ci ha chiamato, sarebbero morti facile preda degli animali del bosco. Ora la cosa passerà alle Autorità Giudiziarie."

Il Centro Fauna Selvatica ricorda di continuare a vigilare e fare fotografie se si nota qualcosa di strano. Ma è possibile farlo anche donando il 5 x 1000 con la prossima dichiarazione dei redditi segnando il c.f. 94120020360 del Pettirosso che così potrà continuare ad operare.

