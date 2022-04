VIDEO | Abuso di alcol tra i giovani: "Preoccupa il binge drinking"

In questi ultimi mesi si è purtroppo registrato un aumento delle persone seguite dai Sert dell'Ausl di Modena per abuso o dipendenza da alcolici: un aumento su cui ha pesato senza dubbio la pandemia di Coronavirus e i lunghi periodi di lockdown. Il dato emerge da un'analisi dei nuovi casi presi in carico nel 2021 dai Servizi dipendenze patologiche presenti in ognuno dei sette distretti sanitari della provincia (Modena, Carpi, Mirandola, Castelfranco, Vignola, Sassuolo e Pavullo) e viene diffuso nel mese di aprile che dal 2001 è dedicato in tutta Italia alla prevenzione alcologica, per iniziativa della Società italiana di alcologia (Sia) e Associazione italiana dei club degli alcolisti in trattamento (Aicat).