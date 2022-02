VIDEO | Dall'America a Modena per produrre l'Aceto Balsamico Tradizionale DOP

Dall’america a modena per produrre il proprio aceto balsamico.

Quella di Pat O’Brien è una storia decisamente curiosa. Lui è un cittadino degli Stati Uniti che vive nel Maine: nel 2009 la sua compagna, per assecondare una passione di Pat per i condimenti tipici italiani, scrive una mail ad alcune acetaie di Modena. Nel testo spiegava di voler regalare al compagno un viaggio che prevedesse anche una visita ad un’acetaia. Quel messaggio fu ricevuto da Davide Lonardi, titolare dell’Acetaia Villa San Donnino di Modena che, incuriosito e sorpreso, offrì subito la propria disponibilità.

Da allora ogni anno nel mese di febbraio per alcuni giorni Pat arriva a Modena per approfondire la conoscenza del prodotto e per effettuare i travasi necessari per far maturare l’aceto nella propria batteria di botti attivata presso l’Acetaia Villa San Donnino.

A rendere ancora più unica la storia di Pat O’Brien anche il fatto che, da allora, ha aperto nel Maine diversi punti vendita che propongono, con grande successo, “Artisan olive oils and vinegars”. Inutile dire che uno dei prodotti di punta più apprezzati è proprio l’Aceto Balsamico Tradizionale D.O.P. di Modena