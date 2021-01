VIDEO | Esercitazione per i Vigili del Fuoco di Modena con i nuovi strumenti antincendio

Si sono concluse ieri presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Modena le attività di un gruppo di lavoro istituito dalla Direzione Regionale Vigili del Fuoco Emilia Romagna dedicato allo studio di strumenti innovativi per lo spegnimento di incendi.

L'attività si è immadiatamente concretizzata con l'assegnazione a ogni Comando della regione di dotazioni tecniche che miglioreranno l'efficenza e la sicurezza delle squadre al lavoro sul territorio. Si tratta in particolare di miscelatori elettronici per il liquido schiumogeno - anche questo di nuova generazione con maggior efficacia e minor impatto ambientale - lance antincendio speciali, kit per lo spegnimento di tetti e intercapedini, tubazioni e altro ancora.