VIDEO | Viaggiano aggrappati al retro dell'autobus lungo viale Monte Kosica

Ieri sera tre giovani sono stati ripresi mentre viaggiavano appesi ad un autobus della linea urbana 1 di Seta. E' accaduto in viale Monte Kosica a Modena. Non è dato sapere dove i ragazzi abbiano iniziato il loro "viaggio", che tuttavia è terminato quando l'autobus ha rallentato per affrontare la rotatoria don viale Montecuccoli/Fontanelli. In quel punto i tre sono scesi al volo, correndo poi velocemente per allontanarsi da occhi indiscreti.

Inutile sottolineare come si tratti di un comportamento molto pericoloso, in primis per l'incolumità stessa di chi ha commesso la "bravata", ma anche per la circolazione stradale nel suo complesso.

Qualche anno fa aveva fatto molto discutere un comportamento analogo, questa volta a bordo di un treno della linea Sassuolo-Reggio. In quel caso si trattava di una vera e propria "sfida social" tra adolescenti, che viaggiavano appesi all'esterno delle carrozze, riprendendosi con il cellulare. I due protagonisti di quell'episodio erano poi stati individuati e multati.