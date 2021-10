VIDEO | Anziana sbranata dai cani: "Siamo vicini alla famiglia, viviamo lo stesso dolore"

Una anziana è stata attaccata da due Amstaff in un cortile privato di via Marco Polo, a Sasssuolo, dove era entrata mentre vagava in stato confusionale nei pressi di casa. Alcuni istanti che si sono rivelati fatali per l'89enne, uccisa dai due animali.

Sotto shock la famiglia proprietaria dei due cani; la madre ha inviato al citofono un messaggio straziante ai parenti della vittima, chiedendo il riserbo e ttanquillità per le figlie piccole che sono state toccate profondamente dalla disgraziata vicenda.