VIDEO | Alcol e guida. Bigarelli spiega effetti dannosi e rischi

“Don’t drink and drive”. Il motto - letteralmente “non bere e guidare” – è stato coniato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per porre l’attenzione sul fatto che il consumo di alcolici associato alla guida è una delle principali cause di incidenti stradali nel mondo.

L’Azienda Usl di Modena fa proprio questo monito e lo rilancia nel mese di aprile che è stato indicato dalla stessa OMS e da associazioni italiane (Società italiana di alcologia e Associazione italiana dei club degli alcolisti in trattamento) quale mese della prevenzione alcologica.