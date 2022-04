VIDEO | Amianto. Ferrari: "A Modena incidenza minore che in regione, attivati percorsi per ex-esposti"

Èstato scelto l’amianto come fulcro della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro 2022, con l’obiettivo di rimettere al centro un problema che ancora oggi tocca migliaia di persone: infatti, a distanza di oltre 25 anni dalla messa al bando di ogni forma di estrazione, lavorazione, importazione e commercio di amianto, si continuano purtroppo a registrare patologie legate a pregresse esposizioni a fibre di amianto.

Per questo motivo, in linea con le direttive della Regione Emilia-Romagna, nel 2019 l’Azienda USL di Modena ha istituito l’Ambulatorio per i lavoratori ex esposti ad amianto che offre assistenza informativa e sanitaria alle persone che sono state esposte professionalmente all’amianto.