VIDEO | Aceto, duomo e curiosità. Andrea Lorenzon racconta Modena: una nuova perla dell’Emilia-Romagna

Dopo aver incantato i suoi oltre 500mila follower con le meraviglie di Rimini, Parma e Reggio Emilia, il celebre content creator Andrea Lorenzon torna con un nuovo video dedicato a Modena, un’altra gemma tra le città d’arte dell’Emilia-Romagna. Il progetto video, sostenuto da Apt Servizi Emilia-Romagna, offre uno sguardo affascinante sulla storia, la cultura e le tradizioni enogastronomiche modenesi, combinando in modo magistrale divulgazione e intrattenimento.

Il viaggio di Lorenzon attraverso le bellezze d’Italia fa tappa nella città Unesco di Modena. Il nuovo mini-documentario è stato rilasciato martedì 11 giugno sui principali canali social (YouTube, Facebook, Instagram e TikTok), e sui canali ufficiali di promozione turistica della regione Emilia-Romagna (@inEmiliaRomagna).

Quasi interamente girato in presa diretta, il video offre una visione originale dell’arte e delle tradizioni enogastronomiche della città emiliana, proponendo una nuova chiave di lettura della sua storia, lontano dai classici stereotipi narrativi di matrice turistica. Al centro della narrazione si ritrovano le affascinanti vicende di Modena, dalle sue radici romane fino ai giorni nostri, in un viaggio lungo le strade e i portici del suo centro storico, a partire dalla leggendaria arteria della Via Emilia.

Lorenzon guida i follower alla scoperta dei momenti storici più significativi di Modena attraverso i suoi monumenti, musei e personaggi illustri. Il viaggio inizia dal sito UNESCO, con il Duomo e la Torre della Ghirlandina; prosegue poi nel vicino Palazzo Comunale, quindi a Palazzo Ducale e nel Museo Casa Enzo Ferrari. Nel video racconto non mancano le collezioni delle Gallerie Estensi, arricchite da aneddoti, assaggi culinari e luoghi iconici del centro cittadino. Il tutto è accompagnato da un focus sull’Aceto Balsamico Tradizionale Dop, sulla storia delle figurine Panini, sulla gastronomia locale e su figure emblematiche come Lupo Alberto e Luciano Pavarotti, illustri cittadini di questa città emiliana.

Il video, realizzato grazie al sostegno dell’Azienda di Promozione Turistica della Regione Emilia-Romagna (Apt Servizi Emilia-Romagna) e alla collaborazione di Visit Modena, si preannuncia come un altro successo del progetto creativo di Andrea Lorenzon “La storia nei dintorni”, confermando la sua abilità nel combinare educazione e intrattenimento in modi sempre nuovi e appassionanti.

Andrea Lorenzon, classe 1989 (Portogruaro, Venezia), unisce le sue abilità nella recitazione e nell’animazione per dare vita al canale YouTube @CartoniMorti. Questo progetto innovativo utilizza l’arte dell’animazione digitale per esplorare con un umorismo tagliente le sfaccettature della società italiana. Grazie al suo talento, ha ricevuto numerosi riconoscimenti e i suoi video hanno catturato l’attenzione di istituzioni come il Parlamento Europeo, l’Aido, l’Avis, il CSI e la Casa del Consumatore.

Negli ultimi anni, Lorenzon ha ampliato il suo raggio d’azione con un secondo canale YouTube, @Andrea Lorenzon, dove porta avanti il progetto “La storia nei dintorni” con il quale racconta con sarcasmo e ironia la storia dei luoghi che visita.