VIDEO | “5 minuti per gli animali”, azione di Animal Save ai cancelli del macello Inalca

Sono circa una quindicina gli attivisti del movimento Milano Animal Save Movement e Bologna Animal Save Movement che questa mattina hanno presidiato l’ingresso dell’azienda Inalca di Castelvetro, facendo fermare per qualche minuto i camion che trasportavano animali vivi diretti alla macellazione. Cinque minuti o anche meno a volte per "salutare" i bovini diretti al macello e testimoniare le loro condizioni di trasporto.

Foto e video raccolti durante le azioni vengono condivisi sui social media e da alcuni media locali e nazionali al fine di mostrare la verità, per quanto scomoda sia, e sensibilizzare un numero crescente di cittadini.

Si tratta di un evento di “testimonianza diretta” che ha come obiettivo quello di esporre appunto alcuni dei luoghi e delle pratiche di "sfruttamento animale" meno visibili come i mattatoi, al centro dell'azione del movimento. Da anni Animal Save Movement si occupa, tra le sue varie attività di sensibilizzazione e formazione, di organizzare mensilmente eventi di testimonianza diretta come questo davanti ai mattatoi di tutta Italia (bovini, ovini, suini, polli).

Per quanto riguarda i soli bovini, si stima che in Italia vi siano circa 150.000 allevamenti con più di 6 milioni di animali al loro interno. Il 60% degli allevamenti è concentrato nella pianura padana con la Lombardia al primo posto e al secondo Emilia Romagna: 9.350 allevamenti dove vengono stipati 560.000 individui. Gli attivisti inoltre ricordano che “gli allevamenti intensivi sono tra le maggiori cause di inquinamento da particolato, tanto che nella Pianura Padana persino durante il lockdown i livelli del Pm10 non sono scesi a causa dell’alta presenza di allevamenti intensivi”.