VIDEO | Un anno di Covid: dati, differenze e prospettive future

Il 23 febbraio 2020, l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena ha ricoverato il primo paziente positivo al COVID19. Nei successivi 14 mesi che hanno cambiato la storia del mondo intero, sono stati circa 5000 i pazienti COVID19 positivi ricoverati tra Policlinico e Ospedale Civile.

La mortalità è scesa dal 21,1% della prima ondata al 18% della seconda, fino al 13,9% della terza. Nei mesi più duri della pandemia, un ricoverato su 3 aveva il COVID19. Questi sono solo alcuni dei dati raccolti in questi mesi dalla task-force aziendale che ha costruito un sistema di reportistica in tempo reale, necessario per pianificare il governo della situazione, in maniera flessibile e il più possibile predittiva. I numeri, inoltre, forniscono un interessante spaccato di questi lunghi mesi di pandemia.

Dati alla mano è stato fatto un bilancio del primo anno ci pandemia con le principali differenze dal pre-covid al covid sino alle prospettive per il prossimo futuro.