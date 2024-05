VIDEO | Tutto pronto per Play 2024, si festeggia mezzo secolo del gioco di ruolo

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

"In tempi in cui tutto si fa online i board game offrono uno stimolo in più a incontrarsi di persona, ad aggregarsi; ma soprattutto stimolano la creatività e riducono stress e impulsività poiché, prima di ogni mossa, è richiesta un'attenta riflessione sulle proprie azioni - spiega Andrea Ligabue, ludologo, game designer e direttore artistico di Play, che sottolinea anche come il gioco da tavolo alleni la competizione buona e, in alcuni casi anche lo spirito di squadra - Ne beneficia lo sviluppo cognitivo e migliorano le competenze sociali e relazionali visto che, ad essere letteralmente chiamate in gioco sono skills come memoria, problem-solving, senso critico, ma anche la capacità di dialogo, di ascolto e di comprensione. I giochi da tavolo, nello specifico, insegnano a rispettare i tempi degli altri, a comprendere e seguire le regole, a collaborare e anche, se si perde, a fallire".

Ecco perchè ogni anno Play - Festival del Gioco riscuote un grande successo, riuscendo a riunire gli appassionati del settore e allo stesso tempo a promuovere la cultura del gioco sano, coinvolgendo le scuole e le famiglie.