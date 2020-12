VIDEO | L'appello del Comitato per il ritiro dell'autonomia differenziata: "Inaccettabile il regionalismo non solidale"

È stata convocata una conferenza stampa da parte del CDC di Modena e dall’Arci di Modena davanti alla sede della Prefettura di Modena per illustrare il testo dell’appello che subito dopo sarà consegnato al Prefetto di Modena.

L’appello, rivolto al Presidente della Repubblica, Presidenti di Camera e Senato, ai ministri Gualtieri, Boccia e Provenzano, al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Presidenti delle Regioni a statuto ordinario e delle provincie autonome, ai gruppi parlamentari di Camera e Senato, chiede che il DdL di legge quadro applicativa dell’art.116 c.3, cost. predisposto dal ministro on. Boccia non sia inserito come Collegato alla Legge di Bilancio 2021, che si cambi totalmente metodo perché non è accettabile che un tema cruciale per il futuro dell’Italia sia discusso e deciso solo tra Governo nazionale ed esecutivi delle singole Regioni e inoltre che i LEP (Livelli Essenziali delle Prestazioni, da garantire a tutti i cittadini in modo uguale su tutela della salute e dell’ambiente..) siano prima definiti dal Parlamento e siano successivamente individuate le risorse finanziarie necessarie a rendere effettivi quei diritti ai livelli essenziali.