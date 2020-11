VIDEO | Vivere in Appennino: gli incontri online per motivare la ripopolazione della montagna

Si intitola "Resto/Vado a vivere in montagna. Staffetta digitare per il futuro dell' Appennino modenese" il ciclo di incontri on-line promossi dal 13 novembre al 11 dicembre dalla CGIL di Modena insieme al sindacato pensionati spi-cgil per affrontare i temi dello sviluppo della montagna Modenese.

Otto incontri in diretta streaming su Facebook sulla pagina Modena CGIL per affrontare i temi più svariati, dai servizi socio-sanitari ai sistemi informativi e all'innovazione alle azioni per attrarre giovani, dal turismo alle attività commerciali e Infrastrutture.