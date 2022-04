VIDEO | Vivere sicuri in rete: ecco lo Zanshin Tech, la prima Arte marziale digitale

Arte marziale e digitale si fondono presso lo Zemian Dojo nella nuova Arte marziale digitale, lo Zanshin Tech. Una disciplina che fonde gli insegnamenti tradizionali delle arti marziali orientali (non violenza, rispetto dell'altro, serena concentrazione, disciplina) con conoscenze tecnologiche tratte dal mondo della cyber security.

Adatto a tutti (dagli 11 anni in su) insegna a stare sicuri in rete e a difendersi da fenomeni come cyberbullismo, adescamento ed altre aggressioni digitali.

Lo Zanshin Tech è quindi un percorso lungo, svolto in genere un'ora e mezza a settimana in un luogo dotato delle attrezzature necessarie per questa pratica (computer, tavoli, sedie)