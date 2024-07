VIDEO | Auto, caldo e bambini incustoditi: "Attenzione ai pericoli del periodo estivo"

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Lasciare i bambini in auto durante il periodo estivo può essere estremamente pericoloso. La cronaca lo conferma in modo drammatico ancora una volta, con il decesso di una bambina di appena un anno avvenuto nelle scorse ore a Venezia.

Anche in pochi minuti, la temperatura all'interno di un veicolo parcheggiato può salire rapidamente a livelli letali, causando colpi di calore, disidratazione e, nei casi più gravi, la morte.

I bambini sono particolarmente vulnerabili perché il loro corpo si surriscalda tre volte più velocemente rispetto agli adulti. È fondamentale non lasciare mai i bambini incustoditi in auto, anche per brevi periodi, e assicurarsi sempre che il veicolo sia vuoto prima di chiuderlo. La consapevolezza e la prevenzione possono salvare vite.