VIDEO | Impianti sportivi, ll Comune spera in fondi contro il caro-bollette

Diffondere la pratica sportiva all’aperto per favorire il benessere psicofisico e sociale dei cittadini di Modena. È l’obiettivo del progetto “Sport nei parchi - Urban sport activity and week end” che ha preso il via oggi e che proseguirà nei prossimi fine settimana. Un'area del parco della Repubblica verrà riorganizzata, trasformandosi in una palestra a cielo aperto dove sei società sportive del territorio, selezionate col bando congiunto di Comune e Sport e Salute (la società dello Stato per la promozione dello sport), organizzeranno per un anno proposte a partecipazione gratuita rivolte a persone di ogni età che in questi spazi possono fare sport e movimento, appunto, e approfondire tematiche di sensibilizzazione sociale. Dopo la fase estiva, il progetto è entrato in quella autunnale con nuove attività che si svilupperanno nei prossimi mesi.

Ad illustrare il progetto Grazia Baracchi, assessora allo Sporte del Comune di Modena, che ha anche riflettuto sul momento delicato per gli impianti sportivi, piscine su tutti, alle prese con il caro-bollette.