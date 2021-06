VIDEO | Festa del Racconto 2021, "Per aprire lo sguardo del lettore"

Dal 16 al 20 giugno si terrà la 16esima edizione della Festa del Racconto, manifestazione diffusa che coinvolge quattro comuni modenesi. Cinque giorni di incontri, letture, spettacoli ed eventi per adulti e bambini per riflettere sulla forma-racconto, "in grado di aprire lo sguardo del lettore su una visione del mondo ampia, capace di immergerci in altri tempi e altre geografie e al contempo di parlarci di noi" nelle parole di Marco Antonio Bazzocchi, critico, saggista e docente dell'Università di Bologna, cui è affidata la direzione artistica dell'edizione 2021.



"Siamo felici di ritornare con la Festa del Racconto, dopo un anno estremamente difficile - ha detto il Sindaco di Carpi Alberto Bellelli in conferenza. - Credo che ogni volta che si rinuncia a un evento culturale si abdichi anche a un pezzo della propria identità, un'identità che è anzitutto dialogo, costruito attorno all'incontro e alla discussione che da sempre trovano in queste manifestazioni terreno fertile".