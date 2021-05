VIDEO | La Baviera arriva a Modena. Apre la Lowengrube più grande d'Italia

Apre a Modena il locale più grande del franchising in stile autentico bavarese, sfidando la crisi e continuando a investire per portare occupazione sul territorio.

Il Löwengrube di Modena è un locale da record: la più grande bierstube Löwengrube d’Italia con una superficie di 1.400 metri quadri su due piani e oltre 500 coperti, suddivisi tra spazi al chiuso e biergarten all’aperto, il caratteristico “giardino della birra” che contraddistingue i tipici locali della Baviera a cui si ispira Löwengrube mantenendone la formula più autentica. Con le sue dimensioni grandiose, la stube di Modena esalta il concept store che sposa l’estetica dei locali bavaresi con la cultura italiana del design di alto livello e le necessità funzionali degli spazi, pensati per accogliere un pubblico vasto ed eterogeneo in aree suddivise per tipologia: la zona Oktoberfest per i gruppi, lo spazio family con adiacente area kinder montessoriana, la sala più raccolta adatta anche alle coppie e lo spazio esterno del biergarten.

Il locale di Modena è il secondo ad aprire in Emilia Romagna: l’investimento sul territorio fa capo allo stesso gruppo di imprenditori locali che a fine 2018 aveva già aperto in franchising una Bierstube Löwengrube a Bologna.