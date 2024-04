VIDEO | Lavori nelle scuole superiori, "Per questo abbiamo bisogno di altri spazi"

Icontratti di locazione attualmente in uso con privati da adibire ad edifici scolastici - nello specifico quelli di Via Rainusso e del Centro Famiglia di Nazareth in strada Formigina - sono in scadenza e, in ragione dell’aumento della popolazione scolastica e degli interventi per il miglioramento sismico delle scuole che coinvolgono numerosi istituti modenesi, occorre individuare nuove soluzioni in vista del prossimo anno scolastico 2024/2025.

Il Presidente della Provincia Fabio Braglia illustra le motivazioni del bando pubblicato dall'Ente per far fronte a quella che non è descritta come una emergenza, ma una pianificazione degli spazi in virtù degli interventi che richiedono la temporanea chiusura - anche solo parziale - di alcuni edifici scolastici.