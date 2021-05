Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

Nel segno del cinema e della letteratura torna finalmente in presenza il BUK Festival per l'edizione 2021,. Un cartellone a metà tra Modena e Sassuolo ricco di eventi e incontri per tutti i gusti.