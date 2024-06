VIDEO | Piena del Secchia. Ristoranti e attività sott'acqua: si lavora per tornare alla normalità

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Ristoranti, circoli, maneggi ma anche tutte le altre attività che ruotano intorno alla zona dei laghetti Curiel di Campogalliano: Sono loro che dopo le forti piogge degli ultimi giorni e la conseguente piena del fiume Secchia hanno riscontrato i maggiori problemi con danni per allagamenti.

Questa mattina siamo andati presso queste attività per fare con loro il punto della situazione il giorno dopo la piena, e per farci raccontare i principali danni subiti e i lavori per tornare alla normalità.

Per tutta la giornata di oggi, mercoledì 26 giugno, rimane in vigore l’allerta Arancione per criticità idraulica diramata dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, mentre continua anche l’allerta Gialla per temporali.

Ieri la piena del Secchia ha superato ampiamente soglia 3 a Ponte Alto raggiungendo gli 11,06 metri alle 16.30 e transitando lentamente nella notte. Le aree intorno ai laghi Curiel sono state completamente allagate, come puntualmente avviene in questi casi causando danni alle attività situate in via Albone e in via madonna.