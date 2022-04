VIDEO | "I canali Rai ancora non si vedono", Federconsumatori spiega il problema all'origine

Federconsumatori in unione con le altre associazioni di categoria del territorio (Adiconsum, Adoc, Cittadinanza Attiva, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Udicon) intervine per spiegare quanto avvenuto (e sta avvenendo) sulle televisioni di molti cittadini in merito ai canali Rai.

Dopo che numerosi canali hanno cambiato frequenza, per alcuni cittadini questi canali non sono più visibili e non servirà a nulla cambaire televisione o decoder come indicato nelle pubblicità in merito. Il problema come riferiscono le associazione andrebbe ben oltre il cambio di una vecchia tv.