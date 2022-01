VIDEO | Caro-bollette pesante anche per le scuole superiori: "Un problema che va risolto"

«Il Governo deve assumere in tempi rapidi gli opportuni provvedimenti normativi e prevedere le risorse necessarie per contenere l’aumento dei prezzi di gas ed energia elettrica che sta compromettendo in modo irreparabile il bilancio dell’ente». Lo chiede Gian Domenico Tomei, presidente della Provincia di Modena, in una lettera inviata al presidente del Consiglio Mario Draghi, interpretando «le preoccupazioni di cittadini e lavoratori e le esigenze degli operatori economici, imprenditori e sindacati».