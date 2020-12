VIDEO | Casse d'espansione del Panaro, il dilemma dei bacini mai utilizzati

Le dichiarazioni dei consiglieri comunali di San Cesario Mirco Zanoli e Sabina Piccinini, in occasione del sopralluogo effettuato ieri alle casse del'epansione del Panaro, in zona Sant'Anna. Il manufatto, che da molti anni attende il collaudo, rappresenta una risorsa trategica per il conteimento delle piene, che tuttavia è di fatto inutilizzata al massimo delle proprie potenzialità.