VIDEO | Castelfranco Emilia, distrutto dalle fiamme l'albero di Natale di corso Martiri

Fine piuttosto ingloriosa per l'albero di Natale decorativo installato in corso Martiri a Castelfranco Emilia, proprio accanto alla chiesa. Il manufatto ha infatti preso fuoco nel tardo pomeriggio di oggi, finendo per essere consumato nella sua struttura e nel ricchissimo impianto di luci che lo avvolgeva.

Il tutto davanti agli occhi increduli di tanti cittadini e automobilisti. Fortunatamente il rogo non pare aver causato altri danni e non si sono registrati feriti. Al momento non è possibile conoscere l ragioni dell'incendio.

L'albero installato dall'Amministrazione Comunale prevedeva anche un tunnel luminoso sotto il quale passare, ma aveva creato polemiche dopo che alcune persone erano inciampate nel gradino di accesso. Tanto che dopo i cartelli di pericolo erano anche stante messe due transenne a bloccarne l'accesso. Insomma, un addobbo dal destino decisamente sfortunato.