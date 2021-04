VIDEO | Salvato un capriolo rimasto bloccato nella ceramica Gardenia

Venerdì i volontari del Centro Fauna selvatica Pettirosso sono stati chiamati per un capriolo rimasto bloccato all'interno del perimetro della ceramica Gardenia, in via Canaletto a Fiorano. Nascosto dietro ai pallet di ceramica l'animale si era fermato per prendere fiato dopo l'interminabile corsa fatta all'interno della proprietà nella vana speranza di trovare un varco per riacquistare la libertà. Questo ha dato il tempo ai volontari di stendere una rete antitraumatica e in un attimo il capriolo gli si è buttato dentro. Trasportato in collina nella apposita cassa, è poi stato rimesso in libertà in un ambiente più consono.