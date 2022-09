VIDEO | La Cefalea cronica è malattia sociale: "Nessuna cura, ci si convive"

Il Policlinico di Modena accoglie oggi un Centro Cefalee di terzo livello. Centro che si pone come obiettivo la presa incarico delle forme croniche, l’evoluzione sicuramente più complessa e difficili da inquadrare sia dal punto di vista diagnostico che farmacologico. Insieme ai Centri di Bologna, Parma, Ravenna, con i quali abbiamo una stretta collaborazione, viene gestita a livello regionale la somministrazione delle nuove terapie per la cefalea: Anticorpi Monoclonali e Tossina Botulinica. Questi farmaci sono stati una enorme svolta nel trattamento della patologia, in quanto per la prima volta possiamo utilizzare farmaci specifici per il trattamento dell’emicrania, mentre prima si utilizzavano farmaci nati per altre patologie e adattati.