VIDEO | Un augurio da Modena con “100 mani 1 città: insieme per il 2021”

Il progetto artistico unico composto dallo “Sposalizio della Ghirlandina” di Rossano Ferrari completato da una esplosione di colori composta dalle impronte di 100 commercianti e autorità modenesi, da oggi è anche un video tradotto in inglese, giapponese, russo, nazioni dove l’autore dell’opera ha esposto o collaborato artisticamente, tra cui il Giappone, sede della prossima mostra dell’autore Ferrari nel 2021.

Con questa opera Modena intende augurare idealmente un futuro diverso e colorato a tutto il Mondo.

“In un contesto storico in cui l’uomo non può viaggiare, l’arte viaggia al posto dell’uomo, accorciando le distanze interpersonali se non eliminandole del tutto.” - così dichiara Rossano Ferrari, che assieme a Alessio Bardelli ha invitato tutti i commercianti e le autorità modenesi a mettere la propria mano in una tavolozza di colori e a lasciare la propria orma su una grande tela una specie di “Wall of Fame” di speranza per il futuro. Tutte le impronte assieme hanno formato una grande opera d’arte che sarà verrà venduta per beneficenza. Da oggi al 6 gennaio l’opera è esposta in Piazza Roma presso le vetrine dell’ “Osteria Rossi” e successivamente presso la “Lambruscheria” di Modena.

“E’ stato un anno che ha accentuato le divisioni e le difficoltà” - dichiara Alessio Bardelli coautore del progetto e presidente associazione SanFra e consigliere di ModenAmoreMio e di Confesercenti Modena - “da qui l’idea di avvalersi della mano generosa di un’artista internazionale per lanciare un messaggio di valenza sociale ma anche imprenditoriale di speranza per il futuro”.

Il progetto, promosso dall’associazione SanFra, e che ha la collaborazione della società di promozione ModenAmoreMio e di Confesercenti Modena, è stata realizzata del tutto gratuitamente dall’autore e dagli organizzatori, ed ha avuto la partecipazione anche di numerose autorità cittadine tra cui il sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli. Il video da oggi è disponibile sulle pagine facebook di tutti gli organizzatori e dei principali media.