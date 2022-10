VIDEO | Come funziona la Centrale Operativa Territoriale Ausl

E’ online la quarta puntata di “Salute Modena”, il format settimanale proposto dalle Aziende sanitarie modenesi e dalla Conferenza territoriale sociale e sanitaria della provincia per raccontare, con parole e immagini, i servizi sanitari e le iniziative per i cittadini, la qualità dei professionisti e delle strutture assistenziali e la collaborazione con il mondo del sociale, insomma tutta la sanità del territorio modenese.

Il nuovo video racconta le caratteristiche della Centrale Operativa Territoriale (Cot) inserita tra gli obiettivi di salute del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), che prevede una Cot per ogni distretto al fine della valutazione e la presa in carico multidimensionale delle segnalazioni non urgenti di assistiti fragili a livello distrettuale. Questo sistema integrato permette, per esempio, l’accesso guidato alla rete dei servizi sanitari territoriali, l’assistenza domiciliare integrata, semiresidenziale e residenziale e i passaggi dei pazienti tra luoghi di cura diversi. In particolare, questa puntata di ‘Salute Modena’, si concentra sull’esperienza della Cot del Distretto sanitario di Carpi, che sta già dando risultati importanti in termini di potenziamento dell’assistenza di prossimità.