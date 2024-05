I Vigili del Fuoco celebrano a Modena i 70 anni della Componente Aerea del Corpo

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Quest’anno ricorrono i 70 anni dall’entrata in servizio dei primi elicotteri di soccorso dei Vigili del Fuoco. I Pompieri furono infatti la prima istituzione ad utilizzare gli elicotteri per uso di soccorso civile, fino ad allora esclusivamente in dotazione all’aeronautica militare. Nell’ambito dell’organizzazione di alcuni eventi per celebrare questo importante anniversario, nella giornata odierna, 23 maggio, si è tenuta la prima cerimonia a Modena, presso la sede storica del primo Reparto Volo, alla presenza dei vertici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dei rappresentanti dei principali Enti aereonautici.

All’inizio sono si sono susseguiti i saluti del Capo Dipartimento prefetto Renato Franceschelli, del Capo del Corpo ing. Carlo Dall’Oppio, del Direttore Regionale ing. Francesco Notaro, della Vicepresidente ed Assessore alla Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna Irene Priolo, del Prefetto di Modena Alessandra Camporota, del sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli.

L’importanza della componente aerea dei Vigili del Fuoco è stata sottolineata dagli interventi che si sono susseguiti nella tavola rotonda condotta dalla giornalista Valeria Selmi del Resto del Carlino.

Il Direttore Centrale per l’Emergenza, il Soccorso Tecnico e l’AIB ing. Marco Ghimenti ha ripercorso l’evoluzione storica dello sviluppo della componente aerea del CNVVF, ricordando anche la propria esperienza di pilota di elicottero.

Il Dirigente per l’Ufficio del Soccorso Aereo ing. Franco Feliziani ha illustrato l’organizzazione della struttura attuale e le modalità di attivazione delle varie componenti e mezzi a disposizione di supporto aereo del Corpo.

Il Responsabile del Reparto Volo di Bologna Ispettore Fabrizio Banchi e CR Lorenzo Cacciani hanno illustrato le funzionalità del nuovo Elicottero Leonardo AV 139, in particolare con il volo strumentale e le prossime evoluzioni di settore.

Infine, il Dirigente dell’Ufficio di Collegamento del Capo Dipartimento e del Corpo del Corpo, ing. Gianfrancesco Monopoli, ha illustrato le sensazionali immagini di backstage e le fotografie di Massimo Sestini che sono state riportate nel libro “Il volo dei draghi” e nel calendario 2024 del CNVVF. All’interno dell’area dell’ex nucleo elicotteri, è stato possibile visionare una mostra fotografica e l’esposizione di alcuni elicotteri in dotazione ai Vigili del Fuoco e l’originale AGUSTA BELL 47 G2 che, con la sigla VFMO e pilotato dal comandante Coppi, per primo decollò con le insegne dei Vigili del Fuoco.

Nel 1954 grazie alla lungimiranza dei vertici del Corpo Nazionale e all’intuizione di pionieri del volo come i modenesi: pilota comandante Franco Coppi e il motorista Adolfo Casali il Corpo Nazionale decise di dotarsi di tre elicotteri istituendo i nuclei di Modena, Roma e Napoli.