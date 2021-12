I sindacati Fp Cgil e Uil Fpl hanno promosso una mobilitazione regionale per dire "no al blocco delle assunzioni nella sanità pubblica deciso dalla Regione Emilia Romagna". Secondo i sindacati la manovra comporterà la mancata proroga dei contratti a tempo determinato e dei contratti interinali di infermieri, operatori socio-sanitari e amministrativi e per chiedere un aumento delle risorse per la sanità.