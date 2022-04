Nei primi mesi del 2022 la Chirurgia Pediatrica dell’AOU di Modena, diretta dal dottor Pier Luca Ceccarelli ha effettuato i primi interventi in chirurgia robotica, che hanno ulteriormente ampliato le possibilità diagnostiche e terapeutiche della struttura, che è in grado di gestire un’ampia gamma di interventi sia tradizionali sia mini-invasivi in bambini di tutte le età.