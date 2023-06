Patologie della mano, professionisti in piazza per la prevenzione | VIDEO

La Struttura Complessa di Chirurgia della Mano del Policlinico di Modena, diretta dal dottor Roberto Adani aderisce alla IX edizione della Giornata per la Salute della Mano organizzata in tutta Italia sabato 10 giugno dalla Società Italiana di Chirurgia della Mano (SICM). Gli specialisti dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena saranno a disposizione della cittadinanza per consulti gratuiti.

L’appuntamento era fissato per stamani in Piazza Mazzini dalle 10.30 alle 12.30, organizzato in collaborazione con ASEOP-CASA DI FAUSTA e con la partecipazione dell’Associazione RAGGIUNGERE (ass. Italiana famiglie di bambini con malformazioni agli arti) per affrontare e discutere con la cittadinanza i temi della Mano del Bambino, dalla Prevenzione degli Infortuni alla mano dei nostri piccoli fino alle reti assistenziali di volontariato e socio-sanitarie nelle malformazioni congenite.