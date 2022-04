VIDEO | Cittadinanza onoraria a Benito Mussolini: in Consiglio si propone la revoca

Giovedì 21 aprile, alla vigilia della giornata che ricorda la Liberazione di Modena, il Consiglio comunale dedica la seduta a questo tema e il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, come annunciato nei giorni scorsi, presenterà la proposta di delibera per la revoca della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini, che venne conferita nel 1924, come avvenne in quel momento storico in tante altre città italiane. Un tema che verrà sviluppato dallo storico Fabio Montella, mentre è previsto anche un video intervento sui “Nuovi fascismi in Europa” della storica Michela Ponzani.