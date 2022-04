VIDEO | Appalti. Sindacati: "Un pericoloso passo indietro in termini di tutela per lavoratori"

Oggi i referenti modenesi di Cgil (Daniele Dieci), Cisl (Rosamaria Papaleo) e Uil (Luigi Tollari) son stati ricevuti dal Prefetto Camporota per discutere di un tema delicato e particolarmente significativo per i servizi pubblici. Il disegno di legge delega in materia di appalti pubblici è infatti stato approvato in prima lettura dal Senato in data 9 marzo 2022. Ad una valutazione positiva rispetto ad alcuni dei contenuti presenti in tale testo si aggiunge però una forte preoccupazione sindacale per quanto riguarda la cosiddetta clausola sociale.