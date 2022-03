VIDEO | I "tree climber" scalano la quercia secolare dei Giardini Ducali per la potatura

Un intervento di potatura con la tecnica del “tree climbing” è stato eseguito questa mattina, giovedì 10 marzo, sulla quercia secolare dei Giardini ducali, con due operatori che sono saliti in quota assicurati a delle funi, come alpinisti, per effettuare i lavori di rimonda necessari al benessere della pianta.

La quercia, che si trova vicino all’ingresso da corso Cavour, è stata messa a dimora tra il 1840 e il 1850 e ha visto, quindi, la nascita del Regno d’Italia. Si tratta di un magnifico esemplare di Quercus Robur farnia che, però, in passato è stato ferito da un fulmine che ha causato la perdita di una quantità importante di vegetazione. La pianta è, quindi, mantenuta costantemente sotto controllo e sulla chioma è presente un sistema di consolidamento dinamico per scaricare e alleggerire le branche rimanenti.

L’intervento di rimonda del secco, eseguito da quattro operatori dell’azienda Tàia, due “tree climber” e due a terra, è stato preparato mercoledì, con un sopralluogo in quota e il posizionamento del sagolino; l’intervento di rimonda è poi durato qualche ora. Il lavoro è stato coordinato dai tecnici del Servizio di manutenzione urbana del Comune di Modena ed è stato eseguito nell’ambito del piano di manutenzione del verde pubblico approntato annualmente dall’amministrazione.