VIDEO | Come funziona lo screening mammografico a Modena

Si apre con un video che ricorda l’importanza dello Screening mammografico l’Ottobre rosa 2022: sarà la prima puntata di “Salute Modena”, lo speciale format proposto dall’Azienda USL alla Conferenza territoriale sociale e sanitaria della provincia per iniziare a raccontare, con parole e immagini, i servizi sanitari e le iniziative per i cittadini, la qualità dei professionisti e delle strutture assistenziali e la collaborazione con il mondo del sociale, insomma tutta la sanità del territorio modenese.

Non vi è infatti occasione migliore per raccontare l’importanza dello screening mammografico del mese dedicato alla prevenzione dei tumori femminili, che vede le Aziende sanitarie collaborare e vivere insieme alle numerose associazioni attive in questo campo, le diverse iniziative di promozione della salute in programma in ottobre.

Per dire, con forza, che la prevenzione salva la vita, due sono le strade: da una parte promuovere l’adesione agli screening oncologici, alleato prezioso per identificare eventuali segnali sin dai primi stadi di sviluppo della malattia, quando il trattamento ha maggiori probabilità di essere efficace e meno invasivo; dall’altra stimolare uno stile di vita sano, attraverso il movimento e la corretta alimentazione, perché la quotidianità dei cittadini modenesi si arricchisca di quelle buone abitudini che aiutano a prevenire le principali patologie.

Quest’anno dunque il rosa, da sempre il “colore” del mese, avrà - per così dire - una varietà di sfumature, perché non sarà solo il tumore alla mammella al centro delle proposte Ausl, bensì tutti e tre gli screening per la prevenzione dei tumori - della mammella, del colon retto e del collo dell’utero - che verranno valorizzati settimana dopo settimana sui canali aziendali e nelle varie iniziative previste. Camminate di gruppo, incontri pubblici, formazione e promozione: in ognuno dei sette Distretti sanitari l’impegno sarà massimo per sottolineare, insieme a tutti i partner dell’Azienda USL, l’importanza di stili di vita sani e degli screening nella diagnosi precoce.

Il programma degli eventi completo e in costante aggiornamento si trova alla pagina dedicata www.ausl.mo.it/ottobre-rosa