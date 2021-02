VIDEO | Come funziona e come prenotare il test prenatale non invasivo NIPT

Da febbraio 2021 il NIPT (Non Invasive Prenatal Test) è accessibile anche alle mamme della Provincia di Modena. Il NIPT consente di prevedere con un alto grado di attendibilità alcune alterazioni dei cromosomi, e cioè le trisomie 21 (sindrome di Down), 18 (sindrome di Edwards) e 13 (sindrome di Patau). Per illustrare nel dettaglio le caratteristiche dello screening con il nuovo NIPT Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena e Azienda AUSL hanno predisposto un video.