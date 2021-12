VIDEO | La Polizia Locale mostra come usare correttamente le corsie ciclabili

Quali veicoli possono circolare sulle “corsie ciclabili”? Quali sono le differenze tra “corsie ciclabili” e “piste ciclabili”? Che cos’è la “casa avanzata”? Sono le principali domande a cui dà una risposta, anche illustrando le corrette condotte da tenere sulle strade, il nuovo video realizzato dalla Polizia locale di Modena nell’ambito della campagna di informazione sull’utilizzo della cosiddetta “mobilità di emergenza” che il Comune sta sviluppando. Il filmato è stato pubblicato sui canali digitali del Comando di via Galilei.

Nel video le situazioni raccontate per immagini si sviluppano in tre scenari operativi. Il primo focus riguarda la “corsia ciclabile”, ovvero quella parte longitudinale della carreggiata, delimitata da striscia bianca e contraddistinta dal simbolo del velocipede, riservata alla circolazione dei velocipedi. Mostrando esempi in via Tagliazucchi e sulla Diagonale verde, nel filmato si chiarisce che, mentre alle “piste ciclabili” possono accedere soltanto le bici, la “corsia ciclabile” può accogliere per brevi tratti anche altri veicoli che procedono sullo stesso senso di marcia, fermo restando che le biciclette hanno la priorità.

A seguire il video si concentra sugli incroci stradali semaforizzati con presenza della “casa avanzata”, cioè la linea di arresto per biciclette collocata in posizione avanzata rispetto a quella degli altri veicoli. Questa specifica area, come si mostra nel caso di via Grimelli, delimita uno spazio di attesa riservato alle bici che potranno affrontare per prime l’incrocio una volta scattato il verde, favorendo perciò la visibilità del ciclista e la sua manovra di svolta a sinistra.

Infine, il video parla dell’uso ciclabile di corsie preferenziali del trasporto pubblico locale, ossia la possibilità per le biciclette di circolare, in alcuni punti della città, sulle corsie preferenziali degli autobus come indicato dall’apposita segnaletica verticale e orizzontale. Anche in questo caso, l’esempio riguarda via Grimelli.

L’approfondimento, infine, ricorda i riferimenti della Polizia locale, (telefono 059-20314, e-mail infopm@comune.modena.it), sottolineando che il Comando di via Galilei è a disposizione dei cittadini per chiarire dubbi sulle modalità di circolazione.