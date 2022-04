Nel novembre di dieci anni fa, i sigilli dei Nas di Parma venivano apposti in via cautelare sull’ufficio di ricerca clinica del COM, il Centro Oncologico Modenese diretto dal Prof. Massimo Federico: prendeva forma così l’odissea che si è conclusa nel tardo pomeriggio di ieri con una sentenza arrivata dopo oltre sette ore di camera di consiglio.