Bonaccini stravince a Modena, ma non basta: "Ora ci mettiamo a disposizione"

La Commissione provinciale congressuale comunica i dati relativi alle Primarie del Partito democratico in provincia di Modena: nel nostro territorio hanno votato 25.782 cittadini. Come prevedibile, Stefano Bonaccini ha ottenuto largo consenso nel proprio territorio di riferimento: il 67,17% contro il 32,83% di Elly Schlein. Una magra consolazione per il Presidente di regione, che ha dovuto cedere il passo sul piano nazionale, lasciando alla rivale la guida del partito.

Dopo aver seguito la giornata elettorale da Campogalliano, Bonaccini si è recato presso la sede del proprio comitato elettorale, a Casalecchio, dove ha tenuto un discorso di grande apertura, riconoscendo in anticipo l'esito dello scontro in favore della Schlein.

"Una bella giornata di partecipazione per il Partito Democratico - ha poi scritto Bonaccini sul proprio profilo social - Grazie alle migliaia di militanti che hanno allestito i seggi e al milione di elettori che hanno partecipato per rigenerare il nostro partito. Ho chiamato Elly e lo ho fatto le mie congratulazioni: gli elettori le hanno democraticamente assegnato la vittoria e adesso si apre una nuova stagione per il Pd. Per parte mia garantisco l'unità che ho promesso nelle settimane scorse, e sono fiducioso che Elly saprà indicare una direzione altrettanto unitaria per tenere insieme il partito e per renderlo più forte".