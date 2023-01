VIDEO | Lavoro, ambiente e parità salariale i temi del congresso Cgil

A preso il via oggi e durerà fino a giovedì il Congresso provinciale della Cgil di Modena.

Il congresso della Cgil di Modena è partito a fine settembre 2022 e ha visto lo svolgimento di oltre 1.300 assemblee di base (nei luoghi di lavoro, tra i precari, nelle leghe dei pensionati e fra i disoccupati) e 12 congressi provinciali di Categoria. Partecipano al congresso 420 delegati, oltre a tutti gli invitati delle rappresentanze istituzionali, politiche, sociali ed economiche cittadine, per un totale di circa 500 persone.

“Il congresso – afferma Daniele Dieci segretario uscente Cgil Modena – rappresenta un momento di straordinaria importanza per la nostra organizzazione. Le sfide della contemporaneità ci devono spingere verso la modernizzazione del fare sindacato oggi, andando incontro alle nuove esigenze delle persone, ad un mercato del lavoro oramai de-composto e ad un livello di disuguaglianza economica, sociale e di opportunità intollerabile."

Nella tre giorni congressuale sarà possibile visitare la mostra “Una storia da vedere” dedicata ai manifesti storici della Cgil di Modena, a cura della Camera del Lavoro e dell’Istituto Storico di Modena. Esposti si trovano alcuni tra i manifesti inerenti i congressi, ordinari e straordinari, perlopiù locali della Cgil e delle Cdl territoriali, in un arco temporale che parte dal secondo dopoguerra per arrivare fino alla fine del secolo scorso. In questi documenti troviamo le date, i luoghi, i nomi dei relatori e i temi degli appuntamenti evocati. Sono materiali di estremo interesse che ci forniscono informazioni preziose sulle lotte operaie e sindacali che hanno tratteggiato la storia del Novecento, sulla struttura organizzativa – territoriale e non – della Cgil e sulle personalità che la hanno animata.